Происшествия
Энергоинфраструктура Запорожской области повреждена в результате атаки ВСУ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.
По его словам, энергетики и оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется высокая дроновая активность.
Ранее губернатор Вологодской области Георгия Филимонова сообщил, что силы ПВО ликвидировали 13 украинских дронов на подлете к промышленной площадке в Череповце.
На месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы. Никто из местных жителей не пострадал.
