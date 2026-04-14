Энергоинфраструктура Запорожской области повреждена в результате атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали объект энергетической инфраструктуры в южной части Запорожской области. Об этом сообщил глава региона Евгений Балицкий в мессенджере MAX.

По его словам, энергетики и оперативные службы приступили к ликвидации последствий атаки. Губернатор добавил, что в регионе сохраняется высокая дроновая активность.

Ранее губернатор Вологодской области Георгия Филимонова сообщил, что силы ПВО ликвидировали 13 украинских дронов на подлете к промышленной площадке в Череповце.

На месте падения обломков БПЛА работали экстренные службы. Никто из местных жителей не пострадал.