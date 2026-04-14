01:57

В ГД предложили закрепить максимальную комиссию банков для магазинов в 1%

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной обращение с инициативой законодательно закрепить максимальную ставку торгового эквайринга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении предлагается установить ставку на уровне не выше 1% от суммы безналичного платежа, взимаемых банками с продавцов товаров и услуг. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет создать единую систему регулирования банковских комиссий, что напрямую повлияет на конечную стоимость товаров, сдержит рост цен и сократит число нарушений, когда на один и тот же товар устанавливается разная цена в зависимости от способа оплаты.

Первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с агентством отметил, что безналичная оплата удобна, но дорого обходится и бизнесу, и покупателям. Отмечается, что на данный момент комиссия за эквайринг составляет от 2 до 3,5%. По мнению депутатов, такая ставка фактически превратилась в новый вид налога.

Ранее Набиуллина заявила о недопустимости развития экономики за счет карманов граждан. Она подчеркнула, что необходимо наиболее эффективно использовать ресурсы для развития страны.

Читайте также


Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

Почему Орбан проиграл на выборах в Венгрии?

Партия "Тиса", которую возглавляет Петер Мадьяр, получила парламентское большинство на выборах 12 апреля

Виктор Орбан не уходит из политики – он становится оппозицией

Читать
закрыть

Чем опасны лунные медузы на Пхукете?

Размеры у нее некрупные, но численность бывает довольно большой

Если сок медузы попадет на губы или глаза, возможен ожог слизистых

Читать
закрыть

Что случилось с пропавшими туристами на Камчатке?

Группу туристов, которая потерялась во время похода, обнаружили 10 апреля

Из семи человек двое погибли, а остальные получили сильные обморожения

Читать
закрыть

Что стоит за трендом на повышение мужской фертильности?

"Сперммаксинг" – стремление повысить свою фертильность за счет лайфхаков и БАДов

Мужчины рекомендуют погружать половые органы в ледяную воду и есть сырой чеснок

Читать
закрыть

Как правильно провести день рождения на работе?

Новому сотруднику лучше заранее узнать о правилах

Стоит обратиться к человеку, который принимал на работу

Читать
закрыть

Как будет работать транспорт в Москве на Пасху?

Ограничение движения транспорта около кладбищ планируется в Москве 12, 19 и 21 апреля

На некоторых участках с 06:00 до 16:00 будут действовать перекрытия

Читать
закрыть

