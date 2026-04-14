В ГД предложили закрепить максимальную комиссию банков для магазинов в 1%

Депутаты Госдумы от фракции КПРФ направили председателю Банка России Эльвире Набиуллиной обращение с инициативой законодательно закрепить максимальную ставку торгового эквайринга. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

В обращении предлагается установить ставку на уровне не выше 1% от суммы безналичного платежа, взимаемых банками с продавцов товаров и услуг. Авторы инициативы считают, что такая мера поможет создать единую систему регулирования банковских комиссий, что напрямую повлияет на конечную стоимость товаров, сдержит рост цен и сократит число нарушений, когда на один и тот же товар устанавливается разная цена в зависимости от способа оплаты.

Первый зампред ЦК КПРФ, депутат Госдумы Юрий Афонин в беседе с агентством отметил, что безналичная оплата удобна, но дорого обходится и бизнесу, и покупателям. Отмечается, что на данный момент комиссия за эквайринг составляет от 2 до 3,5%. По мнению депутатов, такая ставка фактически превратилась в новый вид налога.

Ранее Набиуллина заявила о недопустимости развития экономики за счет карманов граждан. Она подчеркнула, что необходимо наиболее эффективно использовать ресурсы для развития страны.