Собянин: детский сад с бассейном построен в Бескудниковском районе

Строительство нового детского сада на 350 человек завершилось в Бескудниковском районе, рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В здании оборудовали 14 групповых ячеек для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов, бассейн, многофункциональные физкультурные и музыкальные залы.

Также на территории разбили газон, высадили кустарники и установили игровую площадку с горками, качелями, песочницами и беседками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.