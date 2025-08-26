26 августа, 12:30Мэр Москвы
Собянин: детский сад с бассейном построен в Бескудниковском районе
Строительство нового детского сада на 350 человек завершилось в Бескудниковском районе, рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.
В здании оборудовали 14 групповых ячеек для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов, бассейн, многофункциональные физкультурные и музыкальные залы.
Также на территории разбили газон, высадили кустарники и установили игровую площадку с горками, качелями, песочницами и беседками.
