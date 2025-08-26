Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 августа, 12:30

Мэр Москвы

Собянин: детский сад с бассейном построен в Бескудниковском районе

Собянин: детский сад с бассейном построен в Бескудниковском районе

Собянин назвал города, куда планируется продлить центральные диаметры

Собянин: программа реновации позволит сохранять Москву всегда молодой

Собянин: город реализует спортивные проекты, предложенные москвичами

Собянин: занимаемся восстановлением Луганска и Донецка на системной основе

Собянин: жилищный фонд Москвы должен постоянно обновляться

Собянин: 70% москвичей ежедневно ездят на общественном транспорте

Собянин: полностью обновили здание детско-взрослой поликлиники в районе Северном

Собянин объявил о завершении реконструкции поликлиники в районе Северном

Собянин: производство фармацевтических субстанций в Москве выросло почти вдвое

Строительство нового детского сада на 350 человек завершилось в Бескудниковском районе, рассказал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

В здании оборудовали 14 групповых ячеек для детей младшего, среднего, старшего и подготовительного возрастов, бассейн, многофункциональные физкультурные и музыкальные залы.

Также на территории разбили газон, высадили кустарники и установили игровую площадку с горками, качелями, песочницами и беседками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквыстроительствогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика