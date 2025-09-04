Открыта регистрация на Осенний велофестиваль в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В Москве открылась регистрация на Осенний велофестиваль. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса.

Начало мероприятия запланировано на 12:00 13 сентября. Старт состоится на ВДНХ. Регистрация позволяет участникам выбрать удобное время для заездов, которые назначены на 13:00, 14:00 и 15:00.

Маршрут пройдет по двум крупным автомагистралям: Московскому скоростному диаметру и Северо-западной хорде. Кроме того, гостей ждут два фестивальных городка, которые будут организованы на главной площади ВДНХ и на Крылатской улице.

"По поручению Сергея Собянина мы ежегодно проводим в столице велофестивали, которые собирают десятки тысяч любителей велосипедов. Чтобы участникам было еще интереснее, мы постоянно продумываем новые маршруты по городу", – сказал заммэра Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в прошлом году Осенний велофестиваль впервые прошел по МСД и Алабяно-Балтийскому тоннелю. Поскольку данный маршрут понравился велосипедистам, его решили повторить в этот раз, добавил вице-мэр.

Ранее на востоке, западе, северо-западе, юге и в центре Москвы появились новые велодорожки. Теперь ими можно воспользоваться на Курганской, Хабаровской, Лодочной и Новочеремушкинской улицах.

Помимо этого, полосы для велосипедистов были размечены на улицах Садовники, Александра Невского, Светланова, а также на Университетском проспекте от улицы Лебедева до проспекта Вернадского.