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03 августа, 09:15

Спорт

Более 40 тыс человек приняли участие в Ночном велофестивале в Москве

Более 40 тыс человек приняли участие в Ночном велофестивале в Москве

Более 40 тысяч человек примут участие в Ночном велофестивале в Москве

Тренировки по разным дисциплинам проходят в рамках Ночи Московского спорта

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Более сорока тысяч человек приняли участие в Ночном велофестивале, который прошел в Москве уже во второй раз за это лето. Участники стартовали с Зубовской площади и проехали по садовому кольцу в оригинальных костюмах – самые креативные получили призы за лучшие образы. Темой конкурса в этом году стало "Звездное небо".

Кроме велофестиваля, в столице состоялась "Ночь московского спорта" с мастер-классами, показательными выступлениями и встречами с известными спортсменами на более чем 15 площадках города. В ближайшее время москвичей ждут новые спортивные мероприятия, включая сдачу нормативов ГТО, окружные соревнования по волейболу и спортивный праздник ко Дню ВДВ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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