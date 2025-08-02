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02 августа, 15:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как в Москве отметят День физкультурника

Сергей Собянин рассказал, как в Москве отметят День физкультурника

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В следущие выходные, 9 и 10 августа, Москва отметит День физкультурника. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Центр столицы превратится в большую спортплощадку. На ней можно будет попробовать себя в различных видах спорта. На 14 других локациях будут представлены больше 20 вариантов. На Пушкинской площади пройдут занятия по сайклингу, на площади у "Известий" – массовые турниры по уличному баскетболу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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