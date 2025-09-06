В Сети обсуждают поездку в пекинский замок "Хогвартс" после введения безвизового режима

С 15 сентября россияне смогут путешествовать в Китай без визы. В сети уже обсуждают необычную идею для поездки в Пекин – посетить замок, который называют "Хогвартсом".

Комплекс воссоздает культовые локации из фильмов о Гарри Поттере. Там есть лавки с волшебными палочками, вольер с гиппогрифом, кафе со сливочным пивом и фотозоны для поклонников истории о юном волшебнике.

