В столице оценили экономический эффект проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Крупные мероприятия стимулируют экономическую активность жителей и гостей столицы. Одним из ярких примеров стал проект "Лето в Москве", сообщается на портале мэра и правительства города.

"Экономический эффект проекта "Лето в Москве" связан с его широкой и продуманной географией. Мероприятия охватывают гастрономические, культурные и торговые зоны столицы, привлекая в них дополнительный трафик. Туристы высоко ценят интерактивные и разнообразные форматы отдыха", – отметил экономист Андрей Бархота.

Поступательная динамика туристических потоков придает стимул развитию индустрии гостеприимства. Также она увеличивает количество рабочих мест в экономике и обеспечивает спрос на товары и услуги.

За первые два месяца сезона проекта столичный комитет по туризму провел онлайн-опрос среди свыше чем 500 москвичей старше 18 лет, а команда Russian Field проинтервьюировала более 700 горожан и туристов, которые побывали на мероприятиях "Лета в Москве". В результате около 40% гостей были младше 35 лет, еще 37% приходили на события с семьей.

"Учитывая, что именно молодежь во многом задает тренды, а семьи с детьми демонстрируют высокую потребительскую активность, можно ожидать, что интерес к Москве и ее мероприятиям будет только расти", – подчеркнул Бархота.

Экономический эффект проекта стал заметен в прошлом году, когда туристические поступления в бюджет столицы составили 54,5 миллиарда рублей, а объем туристско-экскурсионного потребления – 398,1 миллиарда. Всего в прошлом году на площадках состоялось более 131 тысячи мероприятий, участниками которых стали свыше 38 миллиона человек.

Жители, предприниматели и некоммерческие общества провели 25 тысяч мероприятий. Благодаря им более чем 1,1 тысячи бизнесменов смогли повысить узнаваемость своих брендов.

Экономическая динамика текущего сезона позволяет рассчитывать, что он сможет превзойти показатели 2024 года.

Проект "Лето в Москве" в этом году занял более 400 площадок с 86 тысячами культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Он охватил 51,9 миллиона участников. На старте проекта город концентрировал внимание на сотрудничестве со столичным бизнесом и предлагал предпринимателям организовывать собственные мероприятия.

