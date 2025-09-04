04 сентября, 19:30Туризм
Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая
Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это решение станет ответом на шаг Пекина и приведет к росту поездок между странами.
По словам главы государства, отмена виз затронет сотни тысяч граждан и поспособствует развитию бизнеса, деловых и личных контактов. Путин отметил, что Россия зеркально ответит на дружеский акт Китая.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.