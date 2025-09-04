Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это решение станет ответом на шаг Пекина и приведет к росту поездок между странами.

По словам главы государства, отмена виз затронет сотни тысяч граждан и поспособствует развитию бизнеса, деловых и личных контактов. Путин отметил, что Россия зеркально ответит на дружеский акт Китая.

