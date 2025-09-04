Форма поиска по сайту

04 сентября, 19:30

Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Путин заявил, что Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

Путин посетил филиал Национального центра "Россия" во Владивостоке

Эксперты рассказали про "лимузинную дипломатию" Владимира Путина

Путин отработал 48 часов во время поездки в Пекин

Официальный визит Владимира Путина в Китай завершился

Путин заявил, что готов в любое время встретиться с Зеленским

Путин пригласил Зеленского в Москву

Путин провел встречу с Ким Чен Ыном в Китае

Торжества по случаю 80-летия Победы во Второй мировой войне начались в Китае

Путин посетил масштабный военный парад в Пекине

Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что это решение станет ответом на шаг Пекина и приведет к росту поездок между странами.

По словам главы государства, отмена виз затронет сотни тысяч граждан и поспособствует развитию бизнеса, деловых и личных контактов. Путин отметил, что Россия зеркально ответит на дружеский акт Китая.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

