Россиянам рассказали, что чикунгуньей можно заразиться в Южной Америке, Азии и Африке

Фото: 123RF/mshmeljov

Лихорадкой чикунгунья можно заразиться в Южной Америке, Азии и Африке. Об этом сказано в телеграм-канале "Объясняем.РФ".

По предварительным данным, инфекция фиксируется в Южной Азии, в том числе на островах Индийского океана, а также на Мадагаскаре, в Сомали и Кении. Несколькими днями ранее вспышка заболевания произошла в Китае, из-за чего в стране вводятся жесткие ограничения.

При этом в России случаев заражений данным вирусом не выявлено. Однако россиян предупредили, что риск завоза лихорадки чикунгунья из эндемичных районов сохраняется.

В конце июля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала о риске распространения глобальной эпидемии вирусной болезни чикунгунья. По данным организации, тогда заболевание было выявлено в 119 странах, что подвергало риску 5,6 миллиарда человек.

Роспотребнадзор сообщал, что в РФ нет эпидемиологической опасности распространения лихорадки, так как в стране отсутствуют условия для формирования местной циркуляции возбудителя инфекции. В ведомстве напомнили, что в пунктах пропуска на границе работает система "Периметр", которая помогает выявлять людей с признаками заражения.

Для быстрого обнаружения заболевших в России есть тест-системы. При этом Роспотребнадзор просил тех, кто совершает поездки в эпидемиологически нестабильные регионы, соблюдать меры предосторожности. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу и сообщить специалисту информацию о пребывании в таких странах.

Чикунгунья – переносимая комарами вирусная инфекция, распространенная в тропических и субтропических регионах. Заболевание вызывает высокую температуру и сильную боль в суставах, которая может длиться от нескольких недель до месяцев.

