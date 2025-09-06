Форма поиска по сайту

Новости

Новости

06 сентября, 19:05

Город

"Новости дня": в Москве запустили первый в РФ беспилотный трамвай с пассажирами

В Москве запустили движение первого в стране полностью беспилотного трамвая с пассажирами. По маршруту № 10 от метро "Щукинская" курсирует вагон, которым управляет не человек, а искусственный интеллект. Сложнейшая система камер, радаров и лидаров обеспечивает обзор на 360 градусов и точность до 2 сантиметров. Технологию создали московские инженеры.

Не просто школу, а целый образовательный комплекс построят в Даниловском районе, сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ. Школьников будут ждать лабораторно-исследовательские комплексы и айти-полигон.

Лечить отит и другие ЛОР-заболевания в Москве будут быстрее и эффективнее. В научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии им. Л.И. Свержевского разработали уникальную систему на основе искусственного интеллекта. Умный алгоритм за считанные секунды анализирует снимки уха и гортани и замечает то, что может пропустить человеческий глаз. При этом ИИ не заменяет врача, поскольку окончательное решение остается за специалистом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Программа: Новости дня
городтранспортобществовидео

