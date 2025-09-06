Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 12:15

Спорт

Для участников Дня ходьбы в Москве подготовили форму, палки и спортивное снаряжение

Для участников Дня ходьбы в Москве подготовили форму, палки и спортивное снаряжение

В Москве проходит ВМХ-гонка на велодроме "Марьинский"

"Новости дня": в Москве пройдет День скандинавской ходьбы

Центробанк выпустит монету в честь 150-летия тенниса в России

Лионель Месси сообщил о возможном уходе с чемпионата мира 2026 года

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дня скандинавской ходьбы

Фестиваль городских видов спорта продлится в Москве до 7 сентября

Открытый Кубок Союзного государства по современному пятиборью пройдет в Москве 6 сентября

Конор Макгрегор заявил о намерении баллотироваться в президенты Ирландии

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Иорданиии

В Москве проходит День ходьбы. Москвичам выдают все необходимое оборудование: форму, палки, рюкзаки и головные уборы. Многие участники отмечают, что скандинавская ходьба помогает не только укрепить здоровье, но и делает жизнь ярче.

В акции принимают участие представители проекта "Московское долголетие". Участники проходят трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван ЕвдокимовЛариса Соколова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика