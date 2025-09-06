Для участников Дня ходьбы в Москве подготовили форму, палки и спортивное снаряжение

В Москве проходит День ходьбы. Москвичам выдают все необходимое оборудование: форму, палки, рюкзаки и головные уборы. Многие участники отмечают, что скандинавская ходьба помогает не только укрепить здоровье, но и делает жизнь ярче.

В акции принимают участие представители проекта "Московское долголетие". Участники проходят трехкилометровый маршрут от Ростовской набережной до стадиона "Лужники". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.