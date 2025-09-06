Форум "Москва 2030" приглашает на лекции и мастер-классы 6 и 7 сентября

Фото: пресс-служба Департамента информационных технологий города Москвы

Форум "Территория будущего. Москва 2030" продолжает свою работу. В субботу и воскресенье, 6 и 7 сентября, на площадках форума пройдут различные познавательные лекции, мастер-классы и симфонические концерты. Об этом сообщает портал mos.ru.

В новом кампусе Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана в 19:00 6 сентября пройдет лекция Артемия Лебедева "Дизайн города будущего: как сделать его удобным и красивым". На встрече обсудят, как сделать технологию удобной, приятной и понятной и заставить инновации работать на людей, а не наоборот.

Лекция "В поисках теории всего: наука на пути к истине" блогера, преподавателя и популяризатора науки Дмитрия Побединского пройдет здесь же 7 сентября в 18:00. Эксперт расскажет о сложности Вселенной и эволюции знаний.

В павильоне "Экономика Москвы" парка искусств "Музеон" 6 сентября в 14:30 пройдет семинар о деньгах в семье "Родители. Дети. Деньги". Специалист по семейным и детско-родительским отношениям и преподаватель Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Александр Колмановский расскажет, как ввести учет карманных средств, чтобы научить ответственности, и воспитывать осознанное потребление.

Там же 7 сентября в 17:00 стартует диагностическая трекинг-сессия "Как запустить рост бизнеса". Эксперты на реальных примерах разберут три кейса предпринимателей и покажут на практике, как находить сдерживающие факторы, преодолевать барьеры и открывать новые пути для роста.

На территории экспозиции "Цифровые технологии Москвы" в 18:00 6 сентября студенты кафедры "Средовой дизайн" Российского государственного художественно-промышленного университета имени С.Г. Строганова проведут лекцию и мастер-класс "Создание сувениров из деталей утилизированной оргтехники". Участники мероприятия смогут создать сувениры из деталей старой оргтехники, познакомятся с арт-дизайном, освоят принципы переработки и внесут вклад в экологичное будущее.

В 20:00 на этой же площадке состоится кинопоказ документального фильма "ФКН" ("Факультет компьютерных наук") Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики". В фильме повествуется о том, как 10 лет назад у ВШЭ и "Яндекса" возникла идея создания факультета компьютерных наук и как развитие ИТ-технологий отражается на факультете.

В парке "Зарядье" 6 сентября в 15:00 начнется музыкально-литературная программа "Верю в полную победу", посвященную 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии прозвучат воспоминания, письма и публикации о войне советских композиторов, переживших тяжелые времена и отразивших их в своей музыке. Дирижер Николай Хондзинский.

В большом амфитеатре "Зарядья" 7 сентября в 20:00 пройдет симфонический концерт "Симфосинтез: ретроспектива". Nella Musica Orchestra под управлением дирижера Екатерины Кочетковой и маэстро Вахида Альхана объединят две противоположные культуры: русский культурный код и симфонии арабского мира.

На площадке "Город будущего КГХ" 6 сентября с 17:00 до 17:45 пройдет лекция об инженерных решениях военного времени "Городское хозяйство в годы Великой Отечественной войны". Посетители узнают, как в городе маскировали жизненно важные объекты и создавали дублирующие системы коммуникаций, а также организовывали вывоз мусора и снега под огнем, поддерживали работу бань и прачечных.

На этой же площадке 6 сентября с 10:00 до 22:00 и 7 сентября с 10:00 до 21:00 горожане могут принятьучастие в чемпионате по настольной игре "Моя комфортная Москва", в ходе которой узнают о работе городских служб и истории столицы.

Также в "Городе будущего КГХ" 7 сентября в 10:00 отметят праздник столичных газовиков. Его посвятят 160-летию газового хозяйства Москвы и работникам газовой и нефтяной промышленности. Для гостей проведут лекции о газовой безопасности, где напомнят о правилах использования такого оборудования, а затем будет проведена викторина.

Кроме того, в "Лужниках" 6 сентября на многофункциональной площадке состоится гранд-финал турнира "Кибер-Москва-2030" (МК25 по Dota 2 в формате пять на пять) для команд из Москвы и Московской области. Победители получат 50 тысяч рублей.

В этот же день в 16:30 на площадке можно будет встретиться с профессиональным киберспортсменом и гроссмейстером. Киберспортсмен Владимир PGG Аносов и шахматистка, гроссмейстер многократная чемпионка Москвы Дарья Чарочкина обсудят с гостями, чем отличаются интеллектуальные виды спорта будущего и что между ними общего.

Также 6 сентября с 10:00 до 22:00 и 7 сентября с 10:00 до 21:00 на мастер-классе "Картонный город" в игровом пространстве "Искусство строить" под руководством мастеров все желающие смогут создать из картона дома, социальную и транспортную инфраструктуру.

Интерактивную лекцию "Электробезопасность" можно посетить 6 сентября с 12:00 до 21:00 и 7 сентября с 12:00 до 20:00. Юные слушатели смогут понять, как вести себя при контакте с электричеством. На примере бытовых приборов и простых опытов с катушкой, проводниками и диэлектриками участники узнают, что делать в опасных ситуациях.

В дополнение к этому на мастер-классе "Инженерный конструктор" гости смогут познакомиться с основами инженерного дела на примере уникального экологичного конструктора, разработанного и выпущенного в Москве.

Также на на площадках форума "Территория будущего. Москва 2030" посетители могут узнать об искусственном интеллекте в медицине, перспективах образования и профессиях будущего. На площадке в Гостином Дворе установлены инновационные тренажеры, которые используют врачи в своей работе. Участники мероприятия сами смогут провести диагностику сердечно-сосудистой системы на специальном симуляторе.