Гости форума "Москва 2030" узнают, как городские службы ухаживают за фонтанами

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Гости форума "Территория будущего. Москва 2030" в олимпийском комплексе "Лужники" смогут посетить лекции и попробовать себя в роли реставраторов и коммунальщиков. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

На площадке в зоне "Подкова" установили макет фонтана "Каменный цветок", который гости смогут очистить струей воды под напором.

Отмечается, что посетители почувствуют себя коммунальщиками. Реальные специалисты во время работы проводят регулярные чистки, а когда сооружения не функционируют, их проверяют и при необходимости ремонтируют. При смене сезонов коммунальщики очень тщательно промывают фонтаны.

Оригинальный фонтан "Каменный цветок" 6 лет назад отреставрировали, как и другие водные сооружения, которые находятся на территории ВДНХ. Это стало первой комплексной реставрацией за 60 лет. Специалисты вернули им первоначальный вид и обновили инженерные системы.

Посетители форума также смогут почувствовать себя реставраторами. На станции капитального ремонта участники найдут копии химер, расположенных на доходном доме страхового общества "Россия" на Сретенском бульваре. Их участники смогут покрыть поталью, а готовые работы забрать домой.

Вместе с этим 10 сентября в 18:00 можно будет послушать лекцию "Что скрывают московские фонтаны?" от Музея городского хозяйства Москвы. Посетители узнают всю историю фонтанов, начиная с самого первого сооружения времен Петра I, и все о работе специалистов, которые за ними ухаживают, а также услышат интересные факты о фонтанах на ВДНХ.

В этот же день в 19:00 состоится лекция "А я иду, шагаю по мосту", где посетители узнают о самых известных столичных мостах, а также послушают историю строительства сооружений с древности до наших дней. Например, в 2018–2021 годах прошел капитальный ремонт Большого Москворецкого и Большого Каменного мостов впервые за 80 лет с момента их постройки.

