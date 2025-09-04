О будущем социальной сферы в столице рассказали на форуме "Москва 2030"

Фото: пресс-служба форума "Территория будущего. Москва 2030"

На площадках форума "Территория будущего. Москва 2030" посетители могут узнать об искусственном интеллекте в медицине, перспективах образования и профессиях будущего. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На площадке в Гостином Дворе установлены инновационные тренажеры, которые используют врачи в своей работе. Участники мероприятия сами смогут провести диагностику сердечно-сосудистой системы на специальном симуляторе. К 2023 году искусственный интеллект в медицине планируют сделать базовой технологией.

А вот в новом корпусе МГТУ имени Н.Э. Баумана можно узнать, как именно изменится столичное образование. На площадке технологического прогресса "Облачные города" представлены проекты московских студентов, которые позволяют оценить качество образования, а вместе с этим можно узнать о программах обучения и увидеть классы, оборудованные современной техникой.

Кроме того, на главной сцене площадки эксперты в сферах технологий, науки и инноваций читают свои лекции, лидеры мнений проводят мастер-классы, а общественные деятели участвуют в паблик-токах. На площадке можно найти конкретное решение для своих идей.

Про профессии будущего рассказывают в Гостином Дворе в зоне колледжей. Там можно узнать о передовых разработках в области биомеханики, нейроинтерфейсов и искусственного интеллекта.

А вот в парке искусств "Музеон" в интерактивном павильоне "Экономика Москвы" ученые и бизнесмены рассказывают о развитии экономики города и личных финансах, также там проходят лекции, семинары и мастер-классы, посвященные бизнесу. Вместе с этим можно принять участие в игре "Экономикон" в диджитал- и VR-форматах, такой интерактив позволит почувствовать себя управленцем и узнать об экономических процессах будущего.

Также в парке "Музеон" школьники смогут пройти путь "ИТ-героя". В игровом формате им расскажут о профессиях в сфере информационных технологий и помогут понять, на какие школьные предметы обращать особое внимание.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 130 мероприятий пройдет в Москве ко Дню города. Они состоятся на площадках в центре города и других административных округах, в парках и учреждениях культуры