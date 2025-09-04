Карпин высказался о 19-матчевой беспроигрышной серии сборной России по футболу

4 сентября сборная России по футболу в Москве сыграла вничью в товарищеском матче с командой Иордании со счетом 0:0. Таким образом, команда Валерия Карпина не забила своему сопернику впервые с ноября 2022 года. Что не получилось, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

В гости к сборной России по футболу в Москву приехала 64-я команда рейтинга FIFA и финалист Кубка Азии-2023. А в будущем году команда Жамаля Селлами впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу. Причем такой серьезный скачок в развитии сборной Иордании произошел в последние пару лет: доселе команда звезд с неба не хватала.

Команда Валерия Карпина в свою очередь подошла к матчу с длиннющей беспроигрышной серией из 18 встреч, поэтому в сборной России у тренера все было более чем неплохо. Но приехал специалист на сбор с не лучшим бэкграундом из-за происходящего на работе в московском "Динамо": бело-голубые плохо начали сезон в РПЛ и по крайней мере пока находятся далеко от убежавших вперед лидеров таблицы. Журналисты буквально замучили Карпина вопросами по этому поводу, однако он раз за разом призывал сконцентрироваться в эти дни на происходящем в сборной.

И болельщики, не только "Динамо", а вообще все, и рады бы забыть о клубных делах и просто наслаждаться футболом. Но первый тайм в исполнении России вызвал много вопросов. Наши парни объективно проигрывали сопернику в движении и скорости, и допускали нетипично много для себя ошибок и обрезов как на чужой половине, так и на своей. Хозяева могли пропустить уже в самом дебюте после огреха при розыгрыше мяча у своей штрафной, и лишь грамотное сокращение дистанции в исполнении голкипера Александра Максименко не позволило Али Олвану открыть счет.

Иордания очень неплохо контролировала мяч и кошмарила защиту сборной России острыми контратаками. В итоге за первые 45 минут гости нанесли 8 ударов по воротам Максименко против 3-х у нашей команды. Два из них при этом запомнились, и оба – в исполнении находящегося в хорошей форме нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева. Оба выстрела в разных ситуациях шли в дальний угол, но в первом эпизоде угрозу отвел вратарь гостей Язид Абулайла, а во втором мяч просвистел рядом со створом.

Несмотря на то, что Карпин припас "легионеров" сборной в лице играющих за рубежом Матвея Сафонова, Александра Головина и Алексея Миранчука на второй матч сентябрьской паузы против Катара 7 сентября, резервы у главного тренера для улучшения игры были серьезные. И дела у России пошли лучше именно после четырех замен в районе 60-й минуты.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Вышедшие на поле дебютант сборной Кирилл Глебов, а также более опытные Данил Круговой и Алексей Батраков серьезно добавили скорости, за счет чего мяч начал быстрее ходить между игроками. На этом фоне намного ярче засиял Максим Глушенков, который в последние полчаса создал сразу несколько острейших моментов. Для начала полузащитник "Зенита" опасно прострелил справа на дальнюю штангу, но Глебов не сумел замкнуть передачу. Затем на 78-й минуте срезка Глушенкова превратилась в удар за шиворот вратарю, но Язид Абулайла дотянулся кончиками пальцев. На 85-й мяч дошел до Максима в штрафной, а его удар в ближний угол через рикошет улетел в штангу, а на 90-й вингер чуть-чуть не прошил голкипера мощным ударом метров с пяти.

Иордания же хоть и слегка подсела, но все же не отказывала себе в удовольствии проводить отточенные контратаки. Но часть из них все же удалось погасить, а часть заканчивалась либо удобными для Максименко выстрелами, либо ударами "в молоко". Правда, нервишки все же пощекотал самый дорогой футболист команды Иордании, полузащитник французского "Ренна" Муса Аль-Тамари: его удар издали на 89-й минуте пролетел рядом со штангой.

Главный итог этого матча – противоположные по настроению факты. С одной стороны, команда Карпина довела беспроигрышную серию до 19 матчей. С другой – впервые за 17 игр сборная России не сумела забить. В последний раз подобное случилось в битве на выезде с Узбекистаном в ноябре 2022-го. А на домашнем стадионе – и вовсе с сентября 2021-го. Но несмотря на ничью, на лицах многих, кто остался на поле и трибунах, сияли улыбки: безголевой вечер на стадионе "Спартака" украсил хит на все времена "Третье сентября" в исполнении лично маэстро Михаила Шуфутинского.

На послематчевой пресс-конференции Валерий Карпин признался, что легендарная песня есть у него в плейлисте, но для начала он все же поговорил о футболе. По его мнению, первый тайм не был совсем плох, а саму Иорданию он внес в пятерку сильнейших соперников с момента отстранения России от официальных матчей.

"Во втором тайме добавили то, чего не было в первом – скорости. Не только бега, а движения мяча, и сразу пошли моменты. В первом тайме действовали слишком академично, и, наверное, думали, что обыграем и так. И, наверное, футболисты не ожидали от Иордании таких скоростей и агрессивных интенсивных действий при наших атаках", – отметил Карпин.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Беспроигрышной серии же главный тренер сборной России вообще не уделяет никакого внимания.





Валерий Карпин главный тренер сборной России по футболу Учитывать силу соперников тоже надо. Играли бы мы 19 матчей против Испании, Франции, Бразилии, Аргентины, сказали бы – молодцы.

В следующем матче команде Карпина вновь не будет противостоять сборная уровня Испании или Бразилии, однако крепкий Катар тоже еще нужно обыграть. Тем более, у них дома, где и пройдет матч 7 сентября.

Пока же баланс встреч с этим соперником не очень-то и в пользу сборной России. Из четырех игр – только одна победа в далеком 1996-м со счетом 5:2: Карпин сам выходил на поле в том матче, а главным тренером был Олег Романцев. А дальше – две ничьи и поражение 1:2 в 2016-м при Станиславе Черчесове.

