Карпин высказался о 19-матчевой беспроигрышной серии сборной России по футболу

4 сентября сборная России по футболу в Москве сыграла вничью в товарищеском матче с командой Иордании со счетом 0:0. Таким образом, команда Валерия Карпина не забила своему сопернику впервые с ноября 2022 года. Что не получилось, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.
В гости к сборной России по футболу в Москву приехала 64-я команда рейтинга FIFA и финалист Кубка Азии-2023. А в будущем году команда Жамаля Селлами впервые в своей истории сыграет на чемпионате мира по футболу. Причем такой серьезный скачок в развитии сборной Иордании произошел в последние пару лет: доселе команда звезд с неба не хватала.
Команда Валерия Карпина в свою очередь подошла к матчу с длиннющей беспроигрышной серией из 18 встреч, поэтому в сборной России у тренера все было более чем неплохо. Но приехал специалист на сбор с не лучшим бэкграундом из-за происходящего на работе в московском "Динамо": бело-голубые плохо начали сезон в РПЛ и по крайней мере пока находятся далеко от убежавших вперед лидеров таблицы. Журналисты буквально замучили Карпина вопросами по этому поводу, однако он раз за разом призывал сконцентрироваться в эти дни на происходящем в сборной.
И болельщики, не только "Динамо", а вообще все, и рады бы забыть о клубных делах и просто наслаждаться футболом. Но первый тайм в исполнении России вызвал много вопросов. Наши парни объективно проигрывали сопернику в движении и скорости, и допускали нетипично много для себя ошибок и обрезов как на чужой половине, так и на своей. Хозяева могли пропустить уже в самом дебюте после огреха при розыгрыше мяча у своей штрафной, и лишь грамотное сокращение дистанции в исполнении голкипера Александра Максименко не позволило Али Олвану открыть счет.
Иордания очень неплохо контролировала мяч и кошмарила защиту сборной России острыми контратаками. В итоге за первые 45 минут гости нанесли 8 ударов по воротам Максименко против 3-х у нашей команды. Два из них при этом запомнились, и оба – в исполнении находящегося в хорошей форме нападающего "Локомотива" Дмитрия Воробьева. Оба выстрела в разных ситуациях шли в дальний угол, но в первом эпизоде угрозу отвел вратарь гостей Язид Абулайла, а во втором мяч просвистел рядом со створом.
Несмотря на то, что Карпин припас "легионеров" сборной в лице играющих за рубежом Матвея Сафонова, Александра Головина и Алексея Миранчука на второй матч сентябрьской паузы против Катара 7 сентября, резервы у главного тренера для улучшения игры были серьезные. И дела у России пошли лучше именно после четырех замен в районе 60-й минуты.
Вышедшие на поле дебютант сборной Кирилл Глебов, а также более опытные Данил Круговой и Алексей Батраков серьезно добавили скорости, за счет чего мяч начал быстрее ходить между игроками. На этом фоне намного ярче засиял Максим Глушенков, который в последние полчаса создал сразу несколько острейших моментов. Для начала полузащитник "Зенита" опасно прострелил справа на дальнюю штангу, но Глебов не сумел замкнуть передачу. Затем на 78-й минуте срезка Глушенкова превратилась в удар за шиворот вратарю, но Язид Абулайла дотянулся кончиками пальцев. На 85-й мяч дошел до Максима в штрафной, а его удар в ближний угол через рикошет улетел в штангу, а на 90-й вингер чуть-чуть не прошил голкипера мощным ударом метров с пяти.
Иордания же хоть и слегка подсела, но все же не отказывала себе в удовольствии проводить отточенные контратаки. Но часть из них все же удалось погасить, а часть заканчивалась либо удобными для Максименко выстрелами, либо ударами "в молоко". Правда, нервишки все же пощекотал самый дорогой футболист команды Иордании, полузащитник французского "Ренна" Муса Аль-Тамари: его удар издали на 89-й минуте пролетел рядом со штангой.
Главный итог этого матча – противоположные по настроению факты. С одной стороны, команда Карпина довела беспроигрышную серию до 19 матчей. С другой – впервые за 17 игр сборная России не сумела забить. В последний раз подобное случилось в битве на выезде с Узбекистаном в ноябре 2022-го. А на домашнем стадионе – и вовсе с сентября 2021-го. Но несмотря на ничью, на лицах многих, кто остался на поле и трибунах, сияли улыбки: безголевой вечер на стадионе "Спартака" украсил хит на все времена "Третье сентября" в исполнении лично маэстро Михаила Шуфутинского.
На послематчевой пресс-конференции Валерий Карпин признался, что легендарная песня есть у него в плейлисте, но для начала он все же поговорил о футболе. По его мнению, первый тайм не был совсем плох, а саму Иорданию он внес в пятерку сильнейших соперников с момента отстранения России от официальных матчей.
"Во втором тайме добавили то, чего не было в первом – скорости. Не только бега, а движения мяча, и сразу пошли моменты. В первом тайме действовали слишком академично, и, наверное, думали, что обыграем и так. И, наверное, футболисты не ожидали от Иордании таких скоростей и агрессивных интенсивных действий при наших атаках", – отметил Карпин.
Беспроигрышной серии же главный тренер сборной России вообще не уделяет никакого внимания.
В следующем матче команде Карпина вновь не будет противостоять сборная уровня Испании или Бразилии, однако крепкий Катар тоже еще нужно обыграть. Тем более, у них дома, где и пройдет матч 7 сентября.
Пока же баланс встреч с этим соперником не очень-то и в пользу сборной России. Из четырех игр – только одна победа в далеком 1996-м со счетом 5:2: Карпин сам выходил на поле в том матче, а главным тренером был Олег Романцев. А дальше – две ничьи и поражение 1:2 в 2016-м при Станиславе Черчесове.