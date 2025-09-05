Кубок Московского спорта пройдет на велодроме "Марьинский" 5 и 6 сентября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Кубок Московского спорта состоится на велодроме "Марьинский" 5 и 6 сентября. Спортсмены будут соревноваться в экстремальных дисциплинах, сообщила пресс-служба столичного департамента спорта.

"Приглашаем всех любителей скорости и адреналина зарядиться позитивной энергетикой на гонках в самой зрелищной и эмоциональной олимпийской дисциплине велосипедного спорта – ВМХ-рейс. Торжественная церемония открытия Кубка состоится 6 сентября в 10:50 на велодроме "Марьинский". В этот же день будут разыгрываться медали в яркой и захватывающей ВМХ-гонке "классик", – отмечается в сообщении.

Участие в соревнованиях примут свыше 500 спортсменов от 6 лет и старше. Среди них будут чемпионы и призеры чемпионатов и первенств России, победители различных всероссийских и международных соревнований.

Кроме того, 5 сентября пройдет "гонка на беговелах". Их участниками станут юные спортсмены от 3 до 5 лет.

Также 6 и 7 сентября в павильоне № 34 "Космос" на ВДНХ пройдет открытый Кубок Москвы по игре го. Он приурочен ко Дню города. Участниками соревнований станут около 200 человек. К игре допускаются все желающие в возрасте от 6 лет.

