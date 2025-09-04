Кубок Москвы по игре го состоится на ВДНХ 6 и 7 сентября

Фото: пресс-служба ВДНХ

Открытый Кубок Москвы по игре го пройдет в павильоне № 34 "Космос" на ВДНХ 6 и 7 сентября. Он приурочен ко Дню города, сообщила пресс-служба главной выставки страны.

"Открытый Кубок Москвы по го является 10-м этапом Кубка России 2025 года. Это старейший турнир, который проводится с 1978 года", – отмечается в сообщении.

Участниками соревнований станут около 200 человек. К игре допускаются все желающие в возрасте от 6 лет. При этом участие платное, однако для детей до 18 лет, участников с ограниченными возможностями здоровья и почетных членов Московской федерации го оно бесплатное. Также действуют скидки для пенсионеров, студентов, членов федерации и сотрудников ВДНХ.

За два дня планируется провести шесть туров Кубка. В 12:00 и 15:00 будут организованы бесплатные обучающие мастер-классы.

Ранее завершился очередной этап городского блицтурнира "Герои шахматной доски. Москва" в рамках проекта "Лето в Москве". В результате определен 41 финалист. Участники представляют разные поколения и шахматные школы.

