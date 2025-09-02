Определен 41 финалист блицтурнира "Герои шахматной доски. Москва"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Очередной этап городского блицтурнира "Герои шахматной доски. Москва" в рамках проекта "Лето в Москве" завершился. В результате определен 41 финалист, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

За победу поборются мастер Международной шахматной федерации, чемпион Московской области по блицу 2024 года Алексей Губайдуллин; женский кандидат в мастера, победительница первенства Москвы прошлого года по классическим шахматам среди девушек до 17 лет Ульяна Кусакина; чемпион России среди юношей до 15 лет Святослав Лисенков.

Кроме того, среди финалистов – гроссмейстер, чемпион Москвы 2018 года Клементий Сычев; гроссмейстер, чемпион Москвы по классическим шахматам и рапиду Владимир Захарцов; международный мастер Роман Шогджиев; бронзовый призер первенства России по шахматам среди ветеранов 2024 года Алексей Горбатов; серебряный призер мирового первенства по рапиду 2025 года Ирен Люцингер и другие.

Участники представляют разные поколения и шахматные школы.

Первое соревнование турнира прошло 1 июня. Оно заняло более чем 40 площадок города.

Турнир проходит по швейцарской системе в 11 туров с контролем времени. Всем участникам выдают грамоты и памятные сувениры, а победители получают кубки, медали и подарки. Среди финалистов будут разыграны 1 миллион рублей за первое место, 500 тысяч – за второе и 250 тысяч – за третье.

