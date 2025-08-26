Фото: ТАСС/EPA/RADMIR FAHRUTDINOV

Российский шахматист Ян Непомнящий примет участие в Кубке мира. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Международную шахматную федерацию (FIDE).

Всего в соревновании сразятся 206 спортсменов. Кроме Непомнящего, в список вошли россияне Иван Землянский, Сергей Лобанов, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко, Даниил Дубов, Евгений Наер, Арсений Нестеров.

Турнир пройдет с 30 октября по 27 ноября в Гоа (Индия).

В настоящий момент обладателем действующего Кубка мира является Магнус Карлсен, с которым Непомнящий разделил победу на чемпионате мира. Впервые в истории чемпионами мира по блицу стали сразу два гроссмейстера.