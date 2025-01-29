Норвежец Карлсен проиграл 14-летнему россиянину на онлайн-турнире по шахматам

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14-летний россиянин Давид Ахмедов одержал победу над 16-м чемпионом мира по шахматам, норвежцем Магнусом Карлсеном во втором туре онлайн-турнира "Титульный вторник". Об этом сообщает телеканал "360".

"Ахмедов уверенно провел всю партию, получив эндшпиль с хорошим перевесом. На секундах Магнус нашел двухходовую тактику и уравнял позицию, но затем подставил коня", – отметили в телеграм-канале "Шахматы+".

Теперь рейтинг россиянина насчитывает 2 368 пунктов, а норвежца – 2 831 пункт.

Ахмедов пока не включен в топ-100 лучших шахматистов мира. Карлсен являлся чемпионом мира по шахматам с 2013 по 2023 год, однако после отказался от защиты собственного титула.

В декабре 2024 года гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу стал новым чемпионом мира по шахматам. В 14-й партии за мировую корону он одержал победу над китайцем Дин Лижэнем. Игра завершилась после 58-го хода. Итоговый счет составил 7,5:6,5 в пользу 18-летнего Доммараджу.

