Лионель Месси ударил по щеке соперника во время матча Кубка лиг

Фото: x.com/Messi World

Аргентинский футболист, капитан "Интер Майами" Лионель Месси ударил по щеке игрока мексиканского "Атласа" Серхио Эрнандеса во время матча Кубка лиг. Кадры этого инцидента были размещены изданием Marca в соцсети Х.

Сперва аргентинец поругался с соперником, а затем похлопал его по затылку и слегка ударил по щеке. Несмотря на это, судья не стал давать предупреждение Месси.

При этом журналисты выяснили, что в конце матча капитан "Интер Майами" попросил прощения у футболиста мексиканского "Атласа" и подарил ему свою футболку.

Сама встреча завершилась победой "Интер Майами" со счетом 2:1. Голы забили полузащитник Теласко Сеговия и защитник Марсело Вейгандт. В составе "Атласа" отличился защитник Хосе Лосано. Месси находился на поле все 90 минут и отметился двумя голевыми передачами.

В следующий раз "Интер Майами" сыграет 3 августа с мексиканской "Некаксой", а "Атлас" – с "Орландо Сити". Действующим обладателем Кубка лиг является клуб "Коламбус Крю", который в прошлом году одержал победу над "Лос-Анджелесом" со счетом 3:1.

Ранее журналист Саша Тавольери сообщил, что Месси в ближайшее время может заключить новый контракт с "Интер Майами". По его информации, аргентинец останется в США, хотя в настоящий момент несколько клубов Саудовской Аравии проявляют к нему интерес.

Аргентинец выступает за "Интер" с лета 2023 года. До этого он выходил на поле в составе французского "ПСЖ" и каталонской "Барселоны", за которую играл с 2003 по 2021 год. За этот период он провел 835 матчей и забил 709 голов.

