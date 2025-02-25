Журналист Кандал: Месси вернется в "Барселону" по завершении сезона в MLS

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Аргентинский нападающий, капитан клуба "Интер Майами" Лионель Месси вернется в испанский клуб "Барселона" по завершении сезона Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщил журналист Алекс Кандал в социальной сети X.

Представитель СМИ отметил, что форвард не может завершить свою карьеру, не сыграв на стадионе "Барселоны" "Камп Ноу" после его реконструкции. Текущее соглашение Месси с американским клубом действует до конца 2025 года.

В конце прошлого года футболист обратился к фанатам родного клуба, где играл большую часть своей карьеры. Он заявил, что очень скучает по испанским болельщикам, и выразил надежду на то, что в скором времени он увидится с фанатами "Барселоны".

Между тем фанат Месси выбежал во время матча с панамским "Спортинг Сан Мигелито" и обнял кумира. Когда фанат выбежал на поле, телохранитель Месси бросился к нему. Однако мужчина, увидев охрану футболиста, постарался затормозить, споткнулся и сбил с ног телохранителя.