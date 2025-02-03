Фанат Месси сбил телохранителя, чтобы обнять футболиста

Фото: AP Photo/Lynne Sladky

Фанат нападающего клуба "Интер Майами" Лионеля Месси выбежал на поле во время матча, сбил с ног телохранителя футболиста и обнял кумира. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел на игре североамериканского футбольного клуба с панамским "Спортинг Сан Мигелито". Когда фанат выбежал на поле, телохранитель Месси бросился к нему. Однако мужчина, увидев охрану футболиста, постарался затормозить, споткнулся и сбил с ног телохранителя.

После этого фанат поднялся с газона и обнял Месси, потом его оттащил телохранитель. Мужчину вскоре увели с футбольного поля.

Между тем футболист обратился к фанатам "Барселоны", где играл большую часть своей карьеры. Он заявил, что очень скучает по болельщикам испанского футбольного клуба. Игрок также выразил надежду на то, что в скором времени он увидится с фанатами "Барселоны".