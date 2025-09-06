Форма поиска по сайту

06 сентября, 08:00

Спорт

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дне ходьбы

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

Команда телеканала "Москва Доверие" примет участие в Дне ходьбы, который организует столичный департамент спорта.

Ее возглавит ведущая утреннего шоу "Мой район. Место встречи" Ольга Кабо. Кроме того, в команду войдут герои программ и зрители телеканала. Вместе они пройдут дистанцию протяженностью 3 километра.

Также в мероприятии примут участие призер Олимпийских игр, чемпион мира Илья Авербух и актриса, телеведущая Екатерина Стриженова. Они проведут энергичную разминку и в 12:00 дадут участникам "старт".

Маршрут охватит Ростовскую набережную и завершится у стадиона "Лужники". На финише всех участников будут ждать памятные медали и праздничный концерт на сцене фестиваля "Москва 2030".

Сбор гостей Дня ходьбы начнется в 09:00. Всем участникам выдадут палки для ходьбы, а также мерч в виде футболки, панамы, ветровки, рюкзака и бутылки для воды.

