05 сентября, 07:45

Общество

В Москве открылись онлайн-курсы по стирке за 10 тысяч рублей

В Москве открылись онлайн-курсы по стирке за 10 тысяч рублей

В Москве открылись онлайн-курсы по стирке стоимостью 10 тысяч рублей. По некоторым данным, такое обучение пользуется спросом у представителей поколения зумеров.

На занятиях рассказывают о технологиях стирки пуховиков, сохранении мягкости тканей, удалении пятен, а также о проблемах линьки и перекрестного окрашивания.

Судя по отзывам, участники благодарят преподавателей за подробное изложение материала и полезные советы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

