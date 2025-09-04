Форма поиска по сайту

04 сентября, 17:15

Общество

В Минздраве сообщили, что больной раком мальчик из Китая перенес перелет удовлетворительно

В Минздраве сообщили, что больной раком мальчик из Китая перенес перелет удовлетворительно

В Москву из Пекина доставили больного раком ребенка. Как сообщили в Минздраве, маленький пациент перенес дорогу удовлетворительно и был госпитализирован в Национальный медицинский исследовательский центр онкологии имени Н. Н. Блохина.

Врачи уточнили, что ребенок с диагнозом нейробластома поступил в стабильном состоянии. Сейчас проводятся диагностические мероприятия, а дальнейшую тактику лечения обсудят ведущие российские специалисты.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

