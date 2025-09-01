Рекордный урожай грибов зафиксирован в подмосковных лесах

В лесах Подмосковья из-за дождей зафиксирован рекордный урожай грибов. Например, в Щелковском муниципальном округе находят лисички, в Луховицком и Коломенском – боровики и подберезовики, Пушкинском и Серпуховском – лисички и подосиновики.

Доктор медицинских наук, диетолог и инфекционист Марият Мухина дала советы по сбору и приготовлению грибов. Она напомнила, что собирать нужно только съедобные грибы, а также чистить их от грязи. Затем следует замочить их, а после – отварить. Процесс варки должен занимать от 15 до 60 минут.

