Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 сентября, 07:30

Общество

Рекордный урожай грибов зафиксирован в подмосковных лесах

Рекордный урожай грибов зафиксирован в подмосковных лесах

Южнорусский тарантул появился в Подмосковье из-за аномальной погоды

"Утро": 23 градуса ожидается в Москве 1 сентября

Банки РФ начнут блокировать снятие наличных при нетипичном поведении

Россиянам рассказали о выборе букетов к 1 сентября

Тему школьного образования обсудят в программе "Миллион вопросов"

Путин поздравил российских школьников и студентов с Днем знаний

Движение на Киевском шоссе затруднено из-за ДТП

Россиянам рассказали о новых законах, вступающих в силу с 1 сентября

В 2025 году цветы подорожали от 10 до 40%

В лесах Подмосковья из-за дождей зафиксирован рекордный урожай грибов. Например, в Щелковском муниципальном округе находят лисички, в Луховицком и Коломенском – боровики и подберезовики, Пушкинском и Серпуховском – лисички и подосиновики.

Доктор медицинских наук, диетолог и инфекционист Марият Мухина дала советы по сбору и приготовлению грибов. Она напомнила, что собирать нужно только съедобные грибы, а также чистить их от грязи. Затем следует замочить их, а после – отварить. Процесс варки должен занимать от 15 до 60 минут.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществовидеоДмитрий КозачинскийДарья ЕрмаковаАнастасия Тареева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика