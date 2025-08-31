Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 09:45

Общество

В РПЦ разрешили освящать банковские карты

В РПЦ разрешили освящать банковские карты

Православные верующие отметили Ореховый Спас в Москве

РПЦ разрешила россиянам освящать банковские карты

Мощи святителя Николая Чудотворца привезли из Санкт-Петербурга в Москву

Строительство церквей в САО обсудили в столице

Икону "Страшный суд" вернули в Успенский собор после реставрации

В южном округе Москвы обсудили строительство православных храмов

Новости мира: Трамп вновь раскритиковал главу Федеральной резервной системы США

Новости мира: США ввели пошлины против Канады и прекратили торговые переговоры

Новости мира: 16 человек пострадали в результате урагана в Казахстане

В РПЦ разрешили освящать банковские карты, подчеркнув, что это не панацея от мошенников. Инициативу поддержали в Совете Федерации РФ.

В церковной традиции освящают различные предметы и на банковские карты запрета нет. Одни граждане считают, что окропление святой водой поможет защитить их кошельки от мошенников.

Психологи считают, что освящение дебетовых и кредитных карт может дать верующим духовную поддержку церкви в повседневных финансовых вопросах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
религияобществовидеоДарья КрамароваАлександра Бахтина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика