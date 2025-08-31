В РПЦ разрешили освящать банковские карты, подчеркнув, что это не панацея от мошенников. Инициативу поддержали в Совете Федерации РФ.

В церковной традиции освящают различные предметы и на банковские карты запрета нет. Одни граждане считают, что окропление святой водой поможет защитить их кошельки от мошенников.

Психологи считают, что освящение дебетовых и кредитных карт может дать верующим духовную поддержку церкви в повседневных финансовых вопросах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

