В РПЦ разрешили освящать банковские карты
В РПЦ разрешили освящать банковские карты, подчеркнув, что это не панацея от мошенников. Инициативу поддержали в Совете Федерации РФ.
В церковной традиции освящают различные предметы и на банковские карты запрета нет. Одни граждане считают, что окропление святой водой поможет защитить их кошельки от мошенников.
Психологи считают, что освящение дебетовых и кредитных карт может дать верующим духовную поддержку церкви в повседневных финансовых вопросах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.