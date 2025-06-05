Новости мира: юг Бразилии накрыл ураган с градом

На юг Бразилии обрушился мощный ураган. Несколько дней регион страдает от штормового ветра, разливающихся рек и размытых дорог. Накануне в штате Парана прошел сильный град, осадки достигали размера куриного яйца. Данных о пострадавших и разрушениях не поступало.

Японские ученые представили новый вид пластика, который растворяется в морской воде "за считанные часы". Материал не оставляет следов и по прочности не уступает нефтяным аналогам. При этом он "не токсичен, не горит и не выделяет углекислый газ" – это может помочь в борьбе с загрязнением океанов.

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