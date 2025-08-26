Букет цветов на 1 сентября будет стоить россиянам 2,5 тыс рублей

Букет цветов на 1 сентября обойдется россиянам в среднем в 2,5 тысячи рублей в 2025 году. Такие расчеты сделали эксперты ассоциации "Теплицы России".

Цену определяет не только повышенный спрос на цветы к Дню знаний. На себестоимость повлияли инфляция и рост затрат на производство. Из-за дефицита кадров тепличные комбинаты вынуждены расширять соцпакеты и повышать зарплаты, что отражается на конечной цене цветов. Импортные цветы дорожают из-за роста расходов на логистику и банковские операции при международных платежах.

