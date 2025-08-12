Экономист Сафонов: снижение декретных пособий на первенца приведет к дестимуляции рождения

Фото: 123RF/johnalexandr

Сокращение декретных пособий за первого ребенка и их увеличение за второго и третьего приведет к дестимулированию рождаемости. Такое мнение выразил доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в интервью Москве 24.

Он подчеркнул, что первенец чаще всего появляется в семьях, которые только формируют свою доходную базу. При этом при рождении ребенка для семьи наступает трудный период, так как остается только один работающий человек.

"Когда устойчивости нет и финансирование на первых детей урезается, это воспринимается плохо. И новость о том, что финансирование на вторых и третьих станет выше, покажется уже не такой важной", – отметил Сафонов и добавил, что для установления рождаемости необходимо обеспечить равные выплаты за всех детей.

Однако он обратил внимание, что независимо от того, сколько процентов от заработка родителя составляет пособие, оно не компенсирует дефицит средств, который часто возникает во время декрета. Чтобы решить этот вопрос, экономист рекомендовал государству заняться вопросом сокращения расходов семей на недвижимость, образование и другие сферы жизни.

В свою очередь, зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заметил, что задача властей заключается в увеличении количества детей в семьях. Он предложил разработать механизм, при котором за третьего ребенка будет выплачиваться 80% от дохода семьи, за четвертого – 100%, за пятого – 110 или 120%. По его словам, эта мера станет "еще одним кирпичиком" к решению задачи.

Ранее в России предложили увеличить декретные выплаты, чтобы повысить темпы рождаемости. По мнению старшего научного сотрудника ИНП РАН Александра Ларионова, нужно повысить показатель при рождении второго ребенка до 60% от среднего дохода и выплачивать пособие 2,5 года.

С появлением третьего ребенка он предложил увеличить выплату до 80% и продлить ее до 3 лет. Однако эксперты предупредили о возможных последствиях. По их мнению, резкое повышение выплат может повлечь за собой рост тарифов страховых взносов.