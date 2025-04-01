Baza: в Москве остановили Aurus с фальшивыми документами из управделами президента

Фото: телеграм-канал Baza

Водителя автомобиля Aurus Senat со спецсигналами и поддельными документами из управления делами президента остановили в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале Baza.

По данным СМИ, во время проверки документов мужчина показал свидетельство о регистрации транспорта, которое якобы было выдано в 2022 году. При этом госорганы стали пользоваться этой моделью автомобиля только с конца прошлого года. Стоимость машины оценивается примерно в 40 миллионов рублей.

В телеграм-канале подчеркнули, что правоохранительные органы не нашли в базе VIN-номера транспорта, однако с госномером проблем не возникло. После этого они обратились в управделами президента, где правоохранителям сообщили, что такой автомобиль не числится.

В результате было заведено уголовное дело о подделке документов, а машина изъята.

Ранее в Казани мужчина, находясь за рулем арендованного "Москвича", въехал в остановку. В результате ДТП 11 человек получили травмы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения".

Кроме того, водителя, сбившего людей на остановке, заподозрили в подделке документов. В настоящее время мужчина находится под арестом до 10 мая.

