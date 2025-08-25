Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски из-за распространения "Стратуса"

Роспотребнадзор рекомендовал москвичам носить маски и делать прививки в связи с быстрым распространением нового штамма коронавируса "Стратус".

По данным ведомства, в России уже зарегистрированы 384 случая заражения. В числе характерных симптомов отмечаются хрипота и осиплость голоса, а также кашель, насморк и головная боль. Методы профилактики и способы лечения остаются прежними.

О том, чем этот вирус отличается от других, – в эфире телеканала Москва 24.