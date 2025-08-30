В Роскачестве дали советы по выбору букетов ко Дню знаний

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

В Роскачестве рекомендовали избегать лилий и гиацинтов при выборе букета на 1 сентября из-за сильного аромата, сообщает ТАСС со ссылкой на организацию.

По словам экспертов, сильный и навязчивый запах может вызвать головную боль или аллергию как у самого ребенка, так и окружающих. Кроме того, следует избегать роз из-за шипов и колючек. В цветочной композиции также не должно быть острых или режущих декоративных элементов, проволок и токсичных растений.

Основной принцип, на котором делают акцент специалисты, – удобство ребенка. Букет не должен быть слишком тяжелым или громоздким. В идеале композиция должна быть небольшой, чтобы ее было удобно нести.

Более того, в Роскачестве посоветовали обращать внимание на практичность и долговечность букета. Там отметили важность того, чтобы он сохранял свежесть в течение дня, даже находясь несколько часов без воды.

В частности, хризантемы, герберы или альстромерии отличаются стойкостью и продолжительным сроком жизни. При этом от цветов, у которых быстро осыпаются лепестки и легко ломаются стебли, лучше отказаться, подчеркнули эксперты.

"Покупать цветы рекомендуется в проверенных торговых точках, где соблюдаются условия хранения, а не у уличных торговцев", – добавили в Роскачестве.

Ранее Минпросвещения России установило единый режим работы школ в течение учебного дня. Занятия должны начинаться не раньше 08:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены. При этом проведение "нулевых уроков" в обучение в три смены не допускается.