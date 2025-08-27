1 сентября пройдет благотворительная акция "Дети вместо цветов"

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Всероссийская акция "Дети вместо цветов" пройдет 1 сентября, сообщила в своем телеграм-канале уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

К акции приглашаются педагоги, родители и всех неравнодушные: вместо покупки множества букетов к 1 сентября участники могут направить средства на помощь детям-сиротам.

"Все собранные пожертвования станут вкладом в проект "Курс на пять", который уже более 10 лет помогает ребятам восполнять пробелы в знаниях и готовиться к экзаменам", – говорится в сообщении.

Поддержка сирот в учебе открывает перед ними возможность построить успешное будущее, добавила Ярославская.

Ранее был назван топ-5 самых востребованных цветов для 1 сентября. Например, белые розы ассоциируются с чистотой, красные – с признательностью, а розовые – с теплом и дружелюбием. Также в топ вошла хризантема, которая еще в Древнем Китае считалась символом долголетия и мудрости.