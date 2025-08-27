Эксперт Горкунова: розы возглавляют топ самых востребованных цветов для 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Розы возглавили топ самых востребованных цветов для 1 сентября, сообщает RT со ссылкой на главу цветочного направления одной из российских компаний Светлану Горкунову.

"Современные родители все чаще выбирают практичные и долговечные цветы, уделяют внимание минималистичной упаковке и даже задумываются о том, какой смысл несет каждый бутон", – заявила она.

Например, белые розы ассоциируются с чистотой, красные – с признательностью, а розовые – с теплом и дружелюбием. Также в топ вошла хризантема, которая еще в Древнем Китае считалась символом долголетия и мудрости.

"В школьном букете она звучит особенно символично: учитель – тот, кто дарит знания и опыт, а хризантема подчеркивает уважение и благодарность за труд. Кроме того, это один из самых стойких цветов", – отметила Горкунова.

Следом в списке идут ромашки, которые символизируют искренность и доверие, а также герберы и гладиолусы. Последние, в частности, являются символом стремления к победам, что подчеркивает решимость младшеклассников и их готовность к новым достижениям.

При этом финансовый эксперт Ольга Дайнеко в беседе с "Газетой.ру" назвала три ошибки, которые допускают родители, собирающие ребенка к школе. В их числе – отказ от планирования перечня расходов. Специалист уверена, что заранее спланированный бюджет позволит избежать спонтанных трат и переплат.

"При этом важно учесть не только траты на одежду и обувь, тетради для школы, но и запланировать другие важные для ребенка расходы – например, подбор и покупку новых очков, закупку материалов и спортинвентаря или музыкального инструмента, если есть дополнительное образование", – подчеркнула Дайнеко.

Второй ошибкой она считает излишнюю закупку одежды, обуви и канцелярии. Специалист напомнила, что дети растут, одежда становится мала, а во время ажиотажа покупается много лишних вещей.

"В этом случае потратиться придется основательно", – предупредила она.

Третьей ошибкой является покупка слишком дорогих или слишком дешевых школьных принадлежностей, включая рюкзак. Лучше ориентироваться на качество, удобство и вес изделия, а также на привлекательность для ребенка. Цена же должна быть в золотой середине, резюмировала Дайнеко.

Ранее стало известно, что траты на букет цветов к началу учебного года составят в среднем порядка 4 000 рублей. Средний чек на букет к 1 сентября вырос за год на 9%. При покупках онлайн стоимость букета будет выше – 4 600 рублей.

