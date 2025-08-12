Флорист Сафронова: букет к 1 сентября обойдется в 2025 году минимум в 1,5 тыс руб

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Букет к 1 сентября обойдется в 2025 году минимум в полторы тысячи рублей. Об этом Москве 24 рассказала президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова.

По ее словам, а эти деньги можно купить небольшой букет из хризантем, дополненный веточкой с ягодами или маленькими яблоками – например, ранетками.

"Либо это будет букет из коротких роз в 50 сантиметров, так как они – самые недорогие. Плюс их можно разбавить альстромерией или эустомой", – рассказала эксперт.

При она посоветовала учитывать, что цены на цветы повысятся уже за неделю до праздника и останутся на таком уровне еще как минимум пару недель.





Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов Однако для первоклассника 1 сентября особенный день, поэтому советую все же купить ему отдельный букет. При этом он должен быть не тяжелее килограмма, в идеале граммов 500–600, чтобы малыш не мучился с ним всю линейку.

Кроме этого, букет для первоклассника лучше покупать небольшой, чтобы цветы не закрывали его самого. Поэтому от гладиолусов, например, следует вовсе отказаться либо выбирать невысокие сорта, отметила эксперт.

Еще один важный нюанс, который подчеркнула Сафронова: цветы не должны сильно пахнуть, как, например, азиатские лилии. Иначе это будет раздражать ребенка, а потом и учителя.

"Самые выигрышные цветы для букета на 1 сентября – это хризантемы. Они не имеют резкого запаха, существуют самых разных форм и расцветок, к тому же очень долго стоят", – пояснила специалист.

В плане жизнеспособности эксперт также выделила георгины и альстромерии, в то время как розы быстро опадут.





Валентина Сафронова президент Ассоциации российских флористов Кстати, чтобы первоклассникам было интереснее, их букет можно необычно оформить. Например, разбавить дизайн канцелярскими принадлежностями: ручками, фломастерами, декоративными глобусами и так далее. Либо украсить веточками с яркими ягодами: это может быть рябина, калина, боярышник.

Ранее Валентина Сафронова объяснила, как продлить жизнь букету. В частности, она порекомендовала добавлять в обычную воду газированную минеральную. Содержащийся в ней углекислый газ помогает цветам жить дольше, отметила эксперт.

