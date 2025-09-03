Онлайн-мониторинг пациентов запущен в онкоцентрах Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В онкоцентрах Москвы начал работать дистанционный мониторинг пациентов, которые проходят химиотерапию. В проекте участвуют более 1,6 тысячи человек, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Новый сервис предоставил врачам удобный инструмент для непрерывного контроля за состоянием пациентов. Теперь специалисты могут оперативно корректировать терапию и выявлять наиболее оптимальную тактику лечения.

"В столице мы создаем комплексный подход к работе с онкологическими больными, начиная с маршрутизации в поликлинике и заканчивая обеспечением льготными лекарственными препаратами. Новым этапом в этой системе стал проект дистанционного сопровождения для определенного ряда пациентов на химиотерапии в онкоцентрах Москвы", – отметила Ракова.

По ее словам, между курсами лечения пациенты могут заполнять анкеты о своем самочувствии и консультироваться со специалистами в онлайн-формате. Благодаря этому врачи могут получать актуальные данные о динамике состояния человека, отслеживать критические изменения и дистанционно назначать исследования.

Участникам проекта доступны онлайн-опросы о самочувствии после химиотерапии в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Система способна анализировать полученную информацию и определять пациентов с высоким риском развития нежелательных явлений. Результаты опросов врач рассматривает в течения одного дня. Они показаны в Единой медицинской информационно-аналитической системе.

В рамках нового стандарта за каждым пациентом следит лечащий врач-химиотерапевт. В ЕМИАС для специалистов есть реестр пациентов на мониторинге, в котором видны все данные.

В 2019 году был утвержден новый стандарт онкологической помощи в столице. В городе созданы пять якорных онкоцентров, в состав каждого из которых вошли патоморфологическая лаборатория, центры амбулаторной онкопомощи и стационарные отделения онкохирургии. Благодаря этому Москва организовала в одной структуре полный цикл диагностики и лечения.

Сегодня в столице развивается новый формат лечения онкологических пациентов с учетом индивидуальных особенностей их организма. В прошлом году на базе городской клинической больницы имени Юдина был открыт первый в Москве кардиоонкологический центр.

Специалисты медучреждения анализируют риски возникновения сердечно-сосудистых осложнений и направляют пациентов с подозрением на злокачественную опухоль в центр амбулаторной онкологической помощи.

