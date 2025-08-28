Зумеры стали массово скупать товары из 90-х

Представители поколения Z стали массово скупать товары из 90-х. Наибольшим спросом у них пользуются винил, настольные игры и куклы Барби.

По мнению психологов, молодое поколение покупает игрушки и вещи из прошлого, чтобы восполнить утраченные детские ощущения. Особенно этот тренд начал проявляться во время пандемии, когда людям стало не хватать уюта и стабильности.

Вместе со спросом выросла и цена данных товаров. Барби в среднем стоит 2 000 рублей, а с различными комплектами аксессуаров – минимум 3 500.

