Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

28 августа, 07:45

Зумеры стали массово скупать товары из 90-х

Зумеры стали массово скупать товары из 90-х

Представители поколения Z стали массово скупать товары из 90-х. Наибольшим спросом у них пользуются винил, настольные игры и куклы Барби.

По мнению психологов, молодое поколение покупает игрушки и вещи из прошлого, чтобы восполнить утраченные детские ощущения. Особенно этот тренд начал проявляться во время пандемии, когда людям стало не хватать уюта и стабильности.

Вместе со спросом выросла и цена данных товаров. Барби в среднем стоит 2 000 рублей, а с различными комплектами аксессуаров – минимум 3 500.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

