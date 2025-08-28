Участок Троицкой линии метро закрыт до 31 августа

Новости

Новости

28 августа, 07:15

Наука

Ученые выяснили, что жаркая погода крадет две недели молодости

Ученые выяснили, что жаркая погода крадет две недели молодости

Ученые Гонконгского университета выяснили, что люди стареют быстрее из-за жаркой погоды. Каждая волна аномальной жары крадет до двух недель молодости. Исследование проводилось 15 лет, под наблюдением находились 25 тысяч жителей Тайваня.

Объясняется, что при высоких температурах клетки организма повреждаются и вырабатывают меньше энергии, как на вредном производстве.

О том, как остановить этот механизм и почему москвичам повезло больше, чем жителям других мегаполисов, – в эфире телеканала Москва 24.

обществонаукапогодавидео

