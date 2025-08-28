28 августа, 07:15Наука
Ученые выяснили, что жаркая погода крадет две недели молодости
Ученые Гонконгского университета выяснили, что люди стареют быстрее из-за жаркой погоды. Каждая волна аномальной жары крадет до двух недель молодости. Исследование проводилось 15 лет, под наблюдением находились 25 тысяч жителей Тайваня.
Объясняется, что при высоких температурах клетки организма повреждаются и вырабатывают меньше энергии, как на вредном производстве.
О том, как остановить этот механизм и почему москвичам повезло больше, чем жителям других мегаполисов, – в эфире телеканала Москва 24.