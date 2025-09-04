Форма поиска по сайту

04 сентября, 12:30

На ВЭФ обсудили возможность снижения ключевой ставки

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит в Приморье, обсуждают замедление российской экономики и возможное изменение ключевой ставки. В дискуссии приняли участие глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Сбера Герман Греф и руководители крупных российских компаний, включая "Северсталь".

По словам Решетникова, охлаждение экономики идет слишком быстрыми темпами. Он отметил, что при ставке на уровне 20–21% бизнес оказался отрезан от кредитования, а строительная отрасль встала после сокращения льготной ипотеки.

Греф заявил, что во втором квартале ситуация в экономике напоминала стагнацию и для выхода из нее необходимо снизить ставку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

