Лучших разработчиков пригласили в столичный проект "Лидеры цифровой трансформации"

Лучшие разработчики примут участие в проекте мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Это хакатон для российских и зарубежных IT-специалистов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Участников объединят в команды, которые должны будут предложить цифровые решения для одной из 20 задач, подготовленных городскими ведомствами и крупными компаниями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.