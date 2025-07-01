01 июля, 14:30Общество
Лучших разработчиков пригласили в столичный проект "Лидеры цифровой трансформации"
Лучшие разработчики примут участие в проекте мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Это хакатон для российских и зарубежных IT-специалистов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.
Участников объединят в команды, которые должны будут предложить цифровые решения для одной из 20 задач, подготовленных городскими ведомствами и крупными компаниями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.