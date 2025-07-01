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Новости

01 июля, 14:30

Общество

Лучших разработчиков пригласили в столичный проект "Лидеры цифровой трансформации"

Лучших разработчиков пригласили в столичный проект "Лидеры цифровой трансформации"

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Лучшие разработчики примут участие в проекте мэра Москвы "Лидеры цифровой трансформации". Это хакатон для российских и зарубежных IT-специалистов. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Участников объединят в команды, которые должны будут предложить цифровые решения для одной из 20 задач, подготовленных городскими ведомствами и крупными компаниями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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