Аналитик Чуркина: платежи за воду могут увеличить тем, у кого нет приборов учета

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Платеж за воду вырастет для россиян, в квартирах которых не установлены приборы учета, заявила аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина в беседе с агентством "Прайм".

Аналитик напомнила, что для этой категории граждан платеж за воду рассчитывается по нормам потребления с повышающим коэффициентом, равным 1,5. При этом Минстрой РФ выступил с инициативой увеличить ставки за потребление воды без счетчиков в два раза.

Также Чуркина подчеркнула, приборы учета холодной воды в настоящий момент установлены у 84% россиян, а горячей воды – у 87% граждан.

Между тем Владимир Путин подписал закон о переносе крайнего срока оплаты услуг ЖКХ с 10-го на 15-е число. Нововведение также коснулось срока предоставления платежных документов. Он будет перенесен с 1-го на 5-е число месяца. Закон начнет действовать с 1 марта 2026 года.