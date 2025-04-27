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27 апреля, 10:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин подвел итоги Дня инноватора в Москве

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В столице прошел День инноватора. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, на одной площадке собрались авторы стартапов, инвесторы и представители крупного бизнеса. Число гостей превысило тысячу человек.

Участники мероприятия продемонстрировали лучшие технологические решения, обменялись опытом и заключили новые соглашения. Общая сумма подписанных контрактов превысила 53 миллиона рублей, а объем привлеченных грантов и инвестиций составил более 71 миллиона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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