Сергей Собянин подвел итоги Дня инноватора в Москве

В столице прошел День инноватора. Как сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале, на одной площадке собрались авторы стартапов, инвесторы и представители крупного бизнеса. Число гостей превысило тысячу человек.

Участники мероприятия продемонстрировали лучшие технологические решения, обменялись опытом и заключили новые соглашения. Общая сумма подписанных контрактов превысила 53 миллиона рублей, а объем привлеченных грантов и инвестиций составил более 71 миллиона.

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