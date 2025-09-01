В России предложили запретить покупку студий и однушек по "Семейной ипотеке"

В России предложили запретить использовать "Семейную ипотеку" для покупки студий и однокомнатных квартир площадью менее 28 квадратных метров. По мнению сенаторов, такое жилье не подходит для проживания семей с детьми и зачастую используется для перепродажи или сдачи в аренду.

Сейчас семейная ипотека доступна для пар и одиноких родителей с детьми младше 7 лет, а при инвалидности ребенка – до 18 лет. Кредит выдают под 6% годовых сроком до 30 лет и с лимитом до 12 миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.