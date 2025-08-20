Россияне стали чаще отказываться от отпуска в пользу ремонта и покупки квартиры

Только 20% процентов опрошенных россиян готовы поехать в отпуск несмотря ни на что. Остальные предпочитают отказаться от отдыха, но цели экономии разные. 37% респондентов откладывают деньги про запас, 26% – на ремонт, 17% – на покупку квартиры.

Большинство россиян также против отпуска в кредит. Только 12% процентов опрошенных хотя бы раз в жизни брали заем на эти цели и всего лишь 6% процентов рассматривают подобный вариант сейчас. При этом 46% респондентов считают такую практику вообще неприемлемой.

