Россияне стали реже ездить в Турцию из-за роста цен на туры

Спрос на отдых в Турции снизился. Это следует из данных пограничной службы.

Эксперты отрасли объясняют снижение спроса на отдых в Турции ростом цен на путевки. Сейчас они стоят дороже поездок в отели аналогичного уровня в Египте или ОАЭ.

Стоимость гостиниц в Турции резко увеличилась в 2023–2024 годы на фоне высокой инфляции и перестройки логистики международных перелетов, уточнили в АТОР.

