20 августа, 07:30Туризм
Россияне стали реже ездить в Турцию из-за роста цен на туры
Спрос на отдых в Турции снизился. Это следует из данных пограничной службы.
Эксперты отрасли объясняют снижение спроса на отдых в Турции ростом цен на путевки. Сейчас они стоят дороже поездок в отели аналогичного уровня в Египте или ОАЭ.
Стоимость гостиниц в Турции резко увеличилась в 2023–2024 годы на фоне высокой инфляции и перестройки логистики международных перелетов, уточнили в АТОР.
