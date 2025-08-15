Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 07:15

Туризм

Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре

Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре

Лесные пожары охватили популярные у россиян курорты в Европе и Турции

В РСТ дали советы туристам после ограничения звонков в мессенджерах

Нейросеть Алиса рассказала о различиях четырехзвездочных и пятизвездочных гостиниц

С 1 сентября столичные отели без самооценки не смогут принимать гостей

В Турции могут отменить "шведский стол"

Система "все включено" на турецких курортах может сохраниться

В Турции могут отказаться от "шведского стола" в системе all inclusive

Около 200 туристов застряли в аэропорту Внуково из-за переноса рейса в Турцию

Туристы почти на сутки задержались в аэропорту Внуково

Аналитики подготовили список самых выгодных направлений для путешествий по России в сентябре. Согласно исследованию, в топе бюджетных маршрутов – Астраханская область (16% маршрутов), Дагестан и Красноярский край (по 12%), Ростовская область (11%) и Карелия (10%).

Также эксперты дали совет перед поездкой в Дагестан. По их мнению, туда выгоднее ехать из Краснодарского края. Путь на автобусе и недельное проживание в отеле на двоих обойдутся в 42 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика