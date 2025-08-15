Названы самые выгодные направления для путешествий по России в сентябре

Аналитики подготовили список самых выгодных направлений для путешествий по России в сентябре. Согласно исследованию, в топе бюджетных маршрутов – Астраханская область (16% маршрутов), Дагестан и Красноярский край (по 12%), Ростовская область (11%) и Карелия (10%).

Также эксперты дали совет перед поездкой в Дагестан. По их мнению, туда выгоднее ехать из Краснодарского края. Путь на автобусе и недельное проживание в отеле на двоих обойдутся в 42 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

