Туристы начали отказываться от all inclusive в пользу оздоровительных поездок

Велнес-туризм становится все популярнее в мире и России. Люди отказываются от классического отдыха по системе all inclusive в пользу ретритов и оздоровительных поездок.

По словам экспертов, такие туры помогают снизить тревожность, перезагрузить организм и восстановить баланс между телом и сознанием.

Каждый пятый тур в России уже связан с велнес-программами. Это может быть как курс медитации, так и поездка с фитнес-нагрузкой или даже пятидневный тур тишины. Средняя стоимость – около 200 тысяч рублей за двоих на шесть ночей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.